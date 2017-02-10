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10 февраля Пятница

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Юлаевцы Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов помогли сборной России победить финнов на Шведских хоккейных играх

СПОРТ

Юлаевцы Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов помогли сборной России победить финнов на Шведских хоккейных играх Фото: www.fhr.ru

Юлаевцы Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов помогли сборной России победить финнов на Шведских хоккейных играх Фото: www.fhr.ru

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Сборная России стартовала на Шведских хоккейных играх — третьем этапе Евротура. В первом матче в упорной борьбе россияне обыграли сборную Финляндии — 2:1.

В составе сборной сыграли в этом поединке представители уфимского «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев и Кирилл Капризов. Они приняли участие в голевой атаке на последних минутах встречи.

Следующий поединок Россия проведет 11 февраля против хозяев этапа — шведов.

Теги: хоккей,Евротур
 
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