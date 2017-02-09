Еще в 268 населенных пунктах Башкирии появится скоростной Интернет Фото: ИА "Башинформ" Еще в 268 населенных пунктах Башкирии появится скоростной Интернет Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане, для улучшения качества жизни населения и ведения бизнеса, предпринимаются активные меры по распространению мобильного интернета.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Госкомитета РБ по информатизации, обеспечение скоростного доступа в интернет для жителей труднодоступных населенных пунктов ведется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. В программу вошли в общей сложности 929 населенных пунктов республики.

В прошлом году в регионе установили 289 точек скоростного доступа в интернет. В этом году еще в 268 населенных пунктах республики появится скоростной Интернет.

Таким образом, до конца 2017 года доступ к интернету получат более половины населенных пунктов, включенных в федеральную программу по устранению цифрового неравенства.