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9 февраля Четверг

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Более 200 уфимцев нашли работу на ярмарке вакансий

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Более 200 уфимцев нашли работу на ярмарке вакансий Фото: Центр занятости населения Уфы

Более 200 уфимцев нашли работу на ярмарке вакансий Фото: Центр занятости населения Уфы

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Более 200 человек, посетивших сегодня ярмарку вакансий в Уфе, по итогам собеседований с работодателями получили приглашение на работу. Свои вакантные места на ярмарке представили предприятия сферы по оказанию коммунальных, социальных и персональных услуг, а также организации, занимающиеся охранной деятельностью.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, в работе очередной ярмарки приняли участие более 30 предприятий и организаций. В общей сложности они предложили соискателям около 450 рабочих мест.

Следующая ярмарка вакансий, но уже для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, состоится 16 февраля.

Теги: ярмарка вакансий,занятость населения
 
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