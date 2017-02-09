В 2017 году Социнвестбанк намерен укреплять позиции крупного регионального игрока Фото: Олег Яровиков







В 2017 году Социнвестбанк намерен укреплять позиции крупного регионального игрока Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2017 году Социнвестбанк намерен укреплять позиции крупного регионального игрока. На пресс-конференции, которая прошла в РБК-Уфа, правление банка подвело итоги работы за прошлый год и поделилось планами на будущий.

По итогам 2016 года АО «Социнвестбанк», акционером которого является АКБ «Российский капитал», показал рост по основным направлениям. Активы на начало текущего года составили 48,6 млрд рублей, увеличившись с начала 2016 года на 35 процентов.

«Если смотреть на наш ресурсный портфель по корпоративным клиентам, за год он вырос в 2,7 раза и составил 1,4 миллиарда рублей. Кредитный портфель банка за год увеличился в пять раз и составил 8,1 млрд рублей. Еще один значимый показатель — объем кредитования физических лиц в месяц — вырос в 21,7 раза. Изначально выдавалось семь миллионов рублей в месяц, сейчас — 153 миллиона. Это результат того, что банк полностью поменял стратегию работы. За год нам удалось практически по новому выстроить все бизнес-процессы и создать универсальный банк, нацеленный на регулярный бизнес на территории республики», — отметил председатель правления АО «Социнвестбанк» Радик Ахметшин.

Основные направления развития, на которые банк делал акцент в 2016 году, — инфраструктура, разработка новых продуктов и технологий, а также персонал. Сегодня банк располагает 57 офисами. Все они находятся на территории республики, из них 23 — в Уфе. В 2017 году планируется открыть 37 новых дополнительных офисов, расширить банкоматную сеть и обеспечить присутствие банка во всех районах Башкортостана.

«В 2016 году мы также приступили к экспертизе проектов модернизации инфраструктур для фонда ЖКХ, запустили финансирование проекта государственно-частного партнерства, консультируем в рамках муниципального взаимодействия, осуществляем факторинг энергосервисных проектов. Выросло количество наших клиентов в розничном бизнесе, в 2017 году рассчитываем занять значительную долю рынка в кредитовании первичного жилья», — подчеркнул Радик Ахметшин.

В рамках соглашения между банком «Российский капитал» и Правительством Башкортостана в 2016 году реализован ряд крупных инвестиционных проектов, например, МУП «Уфимские инженерные сети», ГУП «Фонд жилищного строительства», участие в финансировании строительства Затонского моста через реку Белую, инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Туймазинского района. Большой объем средств выдан по программе малого бизнеса на кредитование предпринимателей региона.

Приоритетный проект Социнвестбанка в 2017 году — «100 инвестпроектов к 100-летию республики». Это объекты в сфере образования, здравоохранения. Новое направление — участие в финансировании проектов строительства арендного жилья.

«Наша цель — стать опорным банком для Башкирии, обеспечив финансирование республиканских проектов с высокой социальной значимостью. Основными задачами Социнвестбанка остаются укрепление позиции крупного регионального игрока, а также увеличение объемов бизнеса», — подвел итоги председатель правления АКБ «Российский капитал» Михаил Кузовлев.