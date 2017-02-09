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9 февраля Четверг

Уфа   °

У министра культуры Башкортостана — новый заместитель по экономике

КУЛЬТУРА

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Министерстве культуры Башкортостана коллективу представили нового заместителя по экономике. На эту должность назначена Айгуль Фаритовна Хасанова.

Ранее Айгуль Хасанова работала начальником отдела финансирования образования, науки и культуры в Министерстве финансов РБ. В 2016 году отмечена Благодарностью Правительства Башкортостана.

До декабря 2016 года на должности заместителя министра культуры по экономике трудилась Лилия Каширина.

Теги: назначения,Минкультуры РБ
 
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