В Демском районе Уфы добились значительного снижения расходов на ОДН Фото: Андрей Старостин В Демском районе Уфы добились значительного снижения расходов на ОДН Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Снижение расходов на общедомовые нужды — это реальность. На собственном примере это доказали жители Демского района Уфы, проживающие в домах ТСЖ «Дема». Плата за ОДН на горячую и холодную воду в этих домах снижена в два раза.

Для того чтобы добиться такого результата, работники ТСЖ регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями домов о важности передачи показаний индивидуальных приборов учета в строго определенный срок — с 20 по 26-е число текущего месяца для снижения затрат на ОДН. Они же контролируют работу индивидуальных приборов учета с установкой на них антимагнитных пломб роторного типа.

За декабрь прошлого и январь текущего года сотрудники ТСЖ «Дема» проверили индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды всех обслуживающих домов с установкой пломб в 89 процентах квартир.

В этом ТСЖ ведется активная работа со злостными неплательщиками. На сегодняшний день подано три иска в мировой суд. По ранее поданным искам совместно с судебными приставами ведется работа еще по семи делам, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.