Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.51 ↑

EUR 63.44 ↓

9 февраля Четверг

Уфа   °

В Демском районе Уфы добились значительного снижения расходов на ОДН

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Демском районе Уфы добились значительного снижения расходов на ОДН Фото: Андрей Старостин

В Демском районе Уфы добились значительного снижения расходов на ОДН Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Снижение расходов на общедомовые нужды — это реальность. На собственном примере это доказали жители Демского района Уфы, проживающие в домах ТСЖ «Дема». Плата за ОДН на горячую и холодную воду в этих домах снижена в два раза.

Для того чтобы добиться такого результата, работники ТСЖ регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями домов о важности передачи показаний индивидуальных приборов учета в строго определенный срок — с 20 по 26-е число текущего месяца для снижения затрат на ОДН. Они же контролируют работу индивидуальных приборов учета с установкой на них антимагнитных пломб роторного типа.

За декабрь прошлого и январь текущего года сотрудники ТСЖ «Дема» проверили индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды всех обслуживающих домов с установкой пломб в 89 процентах квартир.

В этом ТСЖ ведется активная работа со злостными неплательщиками. На сегодняшний день подано три иска в мировой суд. По ранее поданным искам совместно с судебными приставами ведется работа еще по семи делам, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Теги: ЖКХ,расходы,ОДН
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть