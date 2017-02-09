В Башкирии на федеральных трассах стало вдвое меньше «аварийных» участков Фото: ktc.ru В Башкирии на федеральных трассах стало вдвое меньше «аварийных» участков Фото: ktc.ru

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2016 году на федеральных трассах на территории Башкортостана на 52 процента сократилось количество участков концентрации ДТП. Почти на 40 процентов стало меньше аварий на трассе М7 «Волга», и на 13 — на Р-240 «Уфа — Оренбург».

«Положительная динамика — результат работы по повышению уровня безопасности дорожного движения. На указанных трассах появились осевые барьерные ограждения протяженностью более 5 км, три светофорных объекта на пересечениях и примыканиях автодорог и еще три с кнопкой вызова — на пешеходных переходах», — прокомментировали в Упрдор «Приуралье».

В 2017 году эта работа будет продолжена. В планах дорожников — установка еще трех светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах на трассе М-7. Осевые барьеры будут установлены на 23-27 километре оренбургской трассы (участок протяженностью 2,6 км).