В Уфе при ремонте вагонов экономили на материалах Фото: Книжная палата РБ В Уфе при ремонте вагонов экономили на материалах Фото: Книжная палата РБ

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфимских железнодорожных мастерских для снижения себестоимости ремонта товарных вагонов экономили на материалах. Вместо 80 штук обшивки на вагон расходовалось всего 40. При этом приработок рабочих возрос до 150 процентов, выяснили в газете «Красная Башкирия» в январе 1927 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Издание рассказывает об итогах работы железнодорожных мастерских за 1926 год: улучшилось оборудование, увеличился выпуск паровозов и вагонов, стоимость работ снизилась. Всё это способствовало повышению производительности мастерских и снижению себестоимости продукции, говорится в публикации.

Большая реорганизация была проведена по ремонту товарных вагонов — ежедневно выпускалось семь вагонов. С введением групповых расценок сотрудники предприятия были заинтересованы в ускорении работ и в экономии материалов. «Вместо 70-80 штук обшивки на вагон стало расходоваться 40-45 штук», — выяснили в газете. Ремонт вагонов удешевился на 22 процента, «причем наибольшее сбережение было достигнуто на материалах». Вагоны стали ремонтироваться за 190 часов, хотя ранее цех на это тратил 340 часов, констатирует издание. Одновременно с этим возрос процент приработка, в некоторых бригадах он доходил до 150 процентов и выше. Однако в газете отмечается как недостаток большая «пестрота приработка, что нужно устранить».

Значительно меньшие достижения оказались по пассажирским вагонам. Неоднородность ремонта, большой объем работ и отсутствие материалов мешали выполнению производственной программы. Большим бременем на мастерских были «накладные расходы — нарсуд, съезды, ликбез, содержание чернорабочих и учеников, культработа, которые к общему расходу дают за год 56,8 процента», отмечается в публикации.

В 1926 году мастерские пополнили свое оборудование и ввели много приспособлений, ускоряющих и удешевляющих работу. На 60-80 процентов давало экономию «устройство подъемника в литейке, крана для паровозных будок и тележек для перекидки вагонов», сообщает издание.

Справка. Уфимские железнодорожные мастерские были основаны в 1888 году и открылись за полторы недели до ввода в строй железнодорожного моста через реку Белую. Мастерские нужны были для ремонта подвижного состава на участке Самаро-Златоустовской железной дороги. В 1940 году мастерские переименовали в Уфимский паровозоремонтный завод, позднее — в Уфимский тепловозоремонтный завод. В годы Великой Отечественной войны заводчане не только ремонтировали бронепоезда, но и строили их. В 1942 году были построены два бронепоезда «Александр Невский» и «Полководец Суворов», экипажи которых составили заводчане-добровольцы. Ещё два бронепоезда «Салават Юлаев» и «Уфа» были построены в 1943 году.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.