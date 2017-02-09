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9 февраля Четверг

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В Башкирии ожидается мороз до -40: объявлено штормовое предупреждение

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии ожидается мороз до -40: объявлено штормовое предупреждение Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ожидается мороз до -40: объявлено штормовое предупреждение Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане ночью 10 февраля ожидается сильный мороз с резким понижением температуры до -35, -40, предупредили в Управлении дорог «Приуралье». Объявлено штормовое предупреждение. Обслуживающие организации будут работать в усиленном режиме. Автомобили с отказавшими двигателями будут отбуксированы к стоянкам, АЗС, придорожным объектам.

Для приема обращений о нештатных ситуациях на дорогах работают круглосуточные телефоны диспетчерской службы: (347) 228-12-18, 8-917-046-79-53.

Теги: погода,штормовое предупреждение,Упрдор
 
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