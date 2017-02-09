В Уфе определили победителей чемпионата по рукопашному бою памяти бойцов спецназа Фото: Управление Росгвардии по РБ



В Уфе определили победителей чемпионата по рукопашному бою памяти бойцов спецназа Фото: Управление Росгвардии по РБ

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе прошел первый открытый чемпионат по армейскому рукопашному бою среди воспитанников военно-патриотических клубов, посвященный памяти бойцов СОБРа и отряда специального назначения имени генерала М.М. Шаймуратова, погибших при исполнении служебного долга.

Организаторы мероприятия — Ассоциация социальной защиты инвалидов и ветеранов подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь-Урал» и комитет по делам молодежи администрации Уфы. На торжественное мероприятие пригласили ветеранов спецназа МВД и внутренних войск, действующих сотрудников Росгвардии, а также многократных чемпионов и призеров соревнований России и Европы по рукопашному бою. Главными целями организаторов стали развитие и популяризация рукопашного боя среди воспитанников военно-патриотических клубов и молодежи города.

Около 50 юных спортсменов из Бирска, Белебея, Октябрьского, Стерлитамака и Уфы сошлись на татами в личном первенстве в различных весовых категориях. Наравне с мальчиками свои умения демонстрировали и девочки.

Первый кубок ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь-Урал» завоевали воспитанники клуба «Витязь» из Стерлитамака. Они показали наиболее серьезную подготовку и волю к победе. Победителям и призерам были вручены грамоты, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.