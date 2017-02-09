Башкирия намерена продвигать туристический кластер «Легенда Урала» в регионах Фото: Олег Яровиков Башкирия намерена продвигать туристический кластер «Легенда Урала» в регионах Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму намерен активизировать в этом году работу по продвижению в регионах туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала».

Кластер «Легенда Урала» объединяет три горнолыжных центра: «Мраткино», «Банное» и «Абзаково», гору Иремель, Капову пещеру, турбазу «Тенгри», санаторий «Ассы» и другие объекты, привлекательные для туристов.

«Специалисты в области туризма уже подготовили для нас план продвижения этого проекта — где, в каких регионах и каким образом доносить его до потенциальных посетителей этого кластера. Кроме того, в горах намечена определенная модернизация самого оборудования. Возможно, что уже в этом году мы начнем строительство гостиницы и двух кемпингов возле Мраткино. Большой объем работы необходимо выполнить по улучшению инфраструктуры, созданию единой логистической системы. Всё это нам предстоит сделать до зимы», — сообщил председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.

По его мнению, не менее важно задействовать потенциал «Легенды Урала» в летнее время. В качестве мотивирующего фактора для повышения интереса к этому кластеру летом Вячеслав Гилязитдинов назвал проведение курортного сабантуя, развитие вело- и агротуризма, а также создание конных маршрутов и этнодеревни.