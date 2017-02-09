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В Башкирии гранты Главы республики в 2017 году получат самые яркие творческие проекты

КУЛЬТУРА

В Башкирии гранты Главы республики в 2017 году получат самые яркие творческие проекты Фото: Андрей Старостин

В Башкирии гранты Главы республики в 2017 году получат самые яркие творческие проекты Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане гранты Главы республики деятелям культуры и искусства получат самые яркие творческие проекты. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ, распоряжение было подписано накануне.

Гранты по 270 тысяч рублей присуждены проектам пяти творческих коллективов. Национальный музей получит средства на установку памятника Салавату Юлаеву в г. Палдиски (Эстонская Республика). Национальный молодежный театр выпустит аудиокниги по произведениям Мустая Карима. Республиканский центр народного творчества издаст сборник башкирских народных песен. Музей Газиза Альмухаметова в Куюргазинском районе создаст этнографическую интерактивную выставку музея. Республиканский учебно-методический центр сможет провести концерт юных талантов — учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства РБ.

Гранты по 90 тысяч рублей присуждены 25 творческим проектам. Благодаря государственной поддержке в республике создадут Музей кубыза — центр возрождения, сохранения, развития и распространения древних традиций национальной музыкальной культуры; будет организован Республиканский фестиваль «Мэргэн уксы» («Меткий стрелок») по стрельбе из традиционного лука; появится электронный портал «Книжные памятники Республики Башкортостан» и интерактивная карта по истории сел и деревень Белорецкого района «Кто мы? Откуда мы родом?». Запланирована видеопрезентация концертной программы «Послы Башкортостана» этно-джазового ансамбля «Орлан» Башгосфилармонии в Посольстве Российской Федерации в Японии. Пройдет Республиканский фестиваль аккомпаниаторского искусства «Какая песня без баяна!».

Полный текст распоряжения опубликован на официальном сайте Министерства культуры РБ.

Теги: гранты Главы РБ
 
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