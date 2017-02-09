Уфимскую молодежь проконсультируют по вопросам трудоустройства Фото: Андрей Старостин Уфимскую молодежь проконсультируют по вопросам трудоустройства Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимскую молодежь проконсультируют по вопросам трудоустройства. Узнать об особенностях трудоустройства молодые люди смогут, позвонив на «горячую линию», организованную столичным Центром содействия занятости молодежи (ЦСЗМ). Она пройдет 15 февраля с 15 до 17 часов.

Юрисконсульт Центра разъяснит, какие документы при устройстве на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет необходимо подавать, и что делать, если незаконно уволили. Как правильно оформляются документы при переводе? Есть ли особенности при назначении испытательного срока для несовершеннолетних, и каков порядок предоставления отпусков?

Также можно задать вопросы, касающиеся обеспечения социальных гарантий и правовой защиты беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет: декретные выплаты; размер декретного пособия; декретные выплаты неработающей маме, уточнили в ЦСЗМ.

Телефон «горячей линии»: (347) 279-06-56.