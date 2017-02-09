В Башкирии вручили литературные премии имени Зайнаб Биишевой

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В селе Туембетово Кугарчинского района состоялось торжественное вручение ежегодной литературной премии имени Зайнаб Биишевой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Башкортостана.

Лауреатами премии за 2016 год стали: Зайтуна Абдурашитова — главный библиотекарь Юмагузинской сельской модельной библиотеки, автор книг «Юмагузино. История в делах и судьбах», «Земля талантов» за вклад в краеведческую деятельность, популяризацию творчества Зайнаб Биишевой; Зиля Псянчина — учитель башкирского языка и литературы Башкирской гимназии села Мраково, автор 10 методических разработок и научных статей за публицистические выступления о жизни и деятельности Зайнаб Биишевой; Закия Габитова — заведующий кафедрой башкирского и других родных языков и литератур Института развития образования РБ, автор многочисленных учебно-методических комплектов и пособий, используемых в педагогической практике учителями республики, за пропаганду и популяризацию имени и творчества Зайнаб Биишевой, вклад в увековечение памяти народной писательницы.

На церемонии вручения районной премии присутствовали лауреат премии им.З.Биишевой Ляля Биишева, руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Борис Мелкоедов, директор Башкирского издательства «Китап» им.З.Биишевой Ильгам Яндавлетов и другие почетные гости.

К бюсту писательницы были возложены цветы, затем состоялось посещение Дома-музея Зайнаб Биишевой.

Зайнаб Биишева — народный писатель Башкортостана, прозаик, поэт, драматург, переводчик, лауреат республиканской Государственной премии имени Салавата Юлаева.