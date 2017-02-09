В Башкирии самая низкая стоимость услуг по отлову бездомных животных - ОНФ Фото: Олег Яровиков В Башкирии самая низкая стоимость услуг по отлову бездомных животных - ОНФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что в ряде регионов стоимость услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных из-за непрозрачного ценообразования отличается более чем в сотню раз. Они обратятся к руководству субъектов с предложением урегулировать политику ценообразования в этой сфере, а также к министру природных ресурсов РФ — с просьбой обратить внимание на выявленные проблемы.

Активисты ОНФ проанализировали закупки на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных за 2015-2016 годы на общую сумму более 2,4 млрд рублей. По итогам анализа они выявили, что механизм ценообразования в ряде регионов остается непрозрачным, а траты только увеличиваются, сообщили в Центральном штабе ОНФ.

«Согласно проанализированным техническим заданиям, основные услуги по регулированию численности безнадзорных животных одинаковы: отлов, транспортировка, клинический осмотр, учет, временное содержание, кастрация, стерилизация и эвтаназия. Однако стоимость одного и того же вида услуг может отличаться почти в 150 раз», — сообщила член регионального штаба Народного фронта, активист ОНФ в Тюменской области Анна Москвина.

Например, начальная цена на клинический осмотр в регионах отличается в 123 раза: Башкортостан оценивает стоимость услуги в 2,5 рубля за единицу, а Красноярский край — в 308. Стоимость эвтаназии в Иркутской области отличается от Свердловской в 147 раз: пять рублей и 738, соответственно. Активисты обнаружили, что расчет начальной цены контракта на кастрацию или стерилизацию одного безнадзорного животного в соседних регионах различается в 18 раз — в Иркутской области она составляет 350 рублей, а в Красноярском крае — 6333.

«А если обратиться к вопросу процесса умерщвления животного — от способа до используемых препаратов? Хочется спросить: как и какие процедуры можно провести за пять рублей (мы встречали и такое), насколько они гуманны? Недавно министр природных ресурсов РФ Сергей Донской призвал «предотвращать появление «концлагерей» для животных». Необходимо сообща выработать технологию, которая была бы единой для всех регионов и соответствовала критериям гуманного обращения с животными», — прокомментировала Анна Москвина.

С каждым годом расходы на регулирование численности безнадзорных животных продолжают увеличиваться. В 2015 году на эти цели планировалось потратить 1,18 млрд рублей, в 2016 году — 1,27 млрд. Крайне важно распоряжаться выделенными средствами эффективно, подчеркивают эксперты проекта.

«Некоторые регионы уже приняли меры в этом направлении. Мы заметили, что цены в субъектах, где на законодательном уровне отрегулировали стоимость услуг, ниже, чем цены, которые формируются на основании коммерческих предложений. Мы обратимся к руководству регионов с предложением обсудить политику ценообразования и внимательнее отнестись к проблеме регулирования численности безнадзорных животных. И к министру природных ресурсов РФ Сергею Донскому — с просьбой обратить внимание на выявленные проблемы», — сказал заместитель руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Иван Ястреб.