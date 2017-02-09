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9 февраля Четверг

Уфа   °

В Аургазинском районе отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Афганистан — наша боль и школа мужества» — под таким названием прошло памятное мероприятие в селе Султанмуратово Аургазинского района, посвященное 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В торжестве приняли участие жители села, ветераны боевых действий в Афганистане и школьники, сообщили в муниципалитете.

Председатель Совета Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», уроженец села Султанмуратово Альберт Шагимуратов рассказал о боевых традициях служения Отечеству, поблагодарил организаторов встречи за проделанную работу по патриотическому воспитанию молодежи, увековечиванию памяти о воинах. Грамотами БРО организации «Боевое братство» за активную общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, пропаганду традиций мужества и отваги были награждены ветераны Афганистана: Хамит Фаткуллин, Тагир Зидиханов, Рамиль Рашитов, Ильгиз Валеев, Ринат Шарипов. За большой вклад в развитие ветеранского движения и работу по патриотическому воспитанию молодежи благодарственное письмо было вручено руководителю музея Гульсине Шафиевой.

Со словами благодарности к ветеранам и напутствием к учащимся выступила глава сельского поселения Лена Мухамадиярова. В честь праздника она вручила подарки воинам-интернационалистам. Директор Аургазинского историко-краеведческого музея Саима Аминева подчеркнула важность проведения таких мероприятий, посвященных знаменательным датам истории страны, родного края и людям, которыми гордятся земляки.

Учащиеся сельской школы подготовили концертную программу. Мероприятие завершилось коллективным фотографированием и традиционным чаепитием.

Теги: память,вывод советских войск из Афганистана
 
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