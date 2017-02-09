Предпринимательскую акцию ТПП РБ «100 инвестпроектов к 100-летию образования РБ» поддержал Сбербанк Фото: ТПП РБ Предпринимательскую акцию ТПП РБ «100 инвестпроектов к 100-летию образования РБ» поддержал Сбербанк Фото: ТПП РБ

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В рамках проведения предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования Республики Башкортостан» состоялось подписание партнерского соглашения между Торгово-промышленной палатой Башкортостана и Башкирским отделением Сбербанка. Свои подписи под документом поставили руководитель региональной ТПП Азат Фазлыев и управляющий Башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров.

Стороны определили основные направления взаимодействия по вопросам финансирования и экспертной оценки инвестиционных проектов. Предполагается совместное консультирование участников акции по программе стимулирования кредитования бизнеса, подбору банковских продуктов, а также по вопросам господдержки инвестиционной деятельности.

В настоящее время в акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования Республики Башкортостан» участвует 31 проект с общим объемом инвестиций почти 18 млрд рублей. Основная часть — проекты в области производства, сельхозпереработки, реконструкции и строительства. По активности на данный момент лидирует Уфа, второе место занимает Уфимский район, третье — Стерлитамак.

Организаторы активно отрабатывают вопросы финансирования проектов и освещения в СМИ. Ранее подобные соглашения о сотрудничестве были подписаны с «Россельхозбанком», «Юниаструм банком», ПАО «Социнвестбанк», банком «Интеза», «ЮниКредит Банком». Акцию ТПП РБ также поддержало ведущее энергоснабжающее предприятие республики — ОАО «Газпром газораспределение Уфа» и СМИ. Этот список продолжает расти, отметили в ТПП РБ.