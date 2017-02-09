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9 февраля Четверг

Уфа   °

В Уфе состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

ОБЩЕСТВО

В Уфе состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

Фото: пресс-служба УГНТУ

В Уфе состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

На базе Уфимского государственного нефтяного технического университета прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.

Олимпиада проводилась в два тура: теоретический и практический. В ней приняли участие более 80 воспитанников 9-11 классов, ранее ставшие победителями и призерами муниципального и школьного этапов.

Практические задания олимпиады выполнялись на базе учебно-физкультурного комплекса №2 и включали в себя бег через полосу препятствий, а также оценку навыков использования средств индивидуальной защиты, оказания первой доврачебной помощи.

По итогам были определены победители и призеры, которые представят Башкортостан на заключительном всероссийском этапе.

Теги: олимпиада,обж,угнту
 
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