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9 февраля Четверг

Уфа   °

Делегация Башкирии примет участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Делегация Башкортостана во главе с Премьер-министром Правительства региона Рустэмом Мардановым примет участие в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», который пройдет с 27 по 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Сочинский форум — созданная при поддержке Правительства России площадка для презентации национального инвестиционного и экономического потенциала. Он проводится с 2002 года.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в работе которого примет участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Теги: инвестиционный форум,Сочи 2017
 
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