«МегаФон» открывает безлимитный доступ к играм

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

«МегаФон» запускает новую услугу «МегаФон.Игры». Абоненты оператора получат доступ к более чем 3 тыс. премиальных игр разных форматов и жанров: гонки, аркады, пасьянсы, логические задачи и многое другое.

Всего за 5 рублей в день клиенты «МегаФона» смогут без рекламы пользоваться платными игровыми приложениями общей стоимостью в 150 тыс. рублей. При первом подключении услуга предоставляется бесплатно в течение семи дней. В подарок от «МегаФона» пользователи имеют возможность бесплатно получать дополнительные игровые бонусы, в том числе доступ к закрытым уровням, артефакты и т.д. Чтобы подключить услугу, нужно набрать короткую USD-команду на мобильном телефоне *696# или скачать приложение с сайта games.megafon.ru

Услуга доступна для владельцев смартфонов на Android версии 2.3 и выше, а также обычных кнопочных телефонов под управлением Java и Symbian.