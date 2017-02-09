В Башкирии социальное предпринимательство получит федеральную поддержку

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), развивающий социальное предпринимательство, получил государственную поддержку в размере 6 млн рублей. Из них 1 млн выделен по программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». 5 млн получены из федерального бюджета в результате успешного участия Госкомитета РБ по туризму и предпринимательству в конкурсе, проведенном Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РБ.

В числе приоритетных направлений работы ЦИСС в 2017 году — оказание информационно-консультационных услуг по управлению социально-ориентированным бизнесом, формирование реестра профильных субъектов малого и среднего предпринимательства (по отраслям), проведение Республиканского форума по социальному предпринимательству и ежегодного республиканского конкурса «Лучший социальный проект».

По итогам прошлого года специалисты ЦИСС провели более 800 консультаций и 15 образовательных мероприятий. В целях привлечения инвестиций в социальную сферу создан интернет-каталог лучших социальных проектов республики. Центр ведет образовательную программу трехмесячного сопровождения бизнеса с выходом на инвестиционную сессию «Акселератор социальных проектов». По итогам 2016 года осуществлено сопровождение 31 социального проекта до создания устойчивой бизнес-модели.