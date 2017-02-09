Видные деятели науки Башкортостана: Карим Ишбаев (К 80-летию со дня рождения ученого-филолога)

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 80 лет Кариму Ишбаеву — известному языковеду, яркому представителю высшей и академической школы республики. Он снискал авторитет в научном сообществе как один из ведущих языковедов-тюркологов Башкортостана и Урало-Поволжья, руководитель научной школы башкирского языкознания.

Карим Гайсеевич Ишбаев родился 9 февраля 1937 года в селе Аллабердино Тюрганского района Оренбургской области РСФСР, в семье сельских тружеников.

Его детство пришлось на годы войны. В первый же год войны семья осталась без отца, который погиб на фронте. Карим, старший сын в семье, помогал матери во всех домашних делах, поддерживал младших братьев. Жизнь научила его самостоятельности и ответственности.

После окончания с отличием семилетки Карим Ишбаев поступил в Мраковское педагогическое училище. После успешного завершения училища в 1950 году он был направлен учителем в Исянгильдинскую неполную среднюю школу Хайбуллинского района Башкирской АССР.

В 1958 году Карим Гайсеевич поступил учиться на филологический факультет Башгосуниверситета. После окончания БГУ работал в восьмилетней Аллабердинской школе Оренбургской области учителем, затем завучем и директором. Одновременно учился в аспирантуре при Институте истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР (ныне ИИЯЛ УНЦ РАН). В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Инфинитивные формы глагола в башкирском языке» под руководством профессора Зиннура Ураксина. Позднее, в 1982 году, его работа будет издана в качестве учебника для вузов. Основные теоретические положения диссертации были включены в академическое издание «Грамматика современного башкирского литературного языка» (М.,1981).

С 1976 года Карим Ишбаев работал в Стерлитамакском государственном педагогическом институте (ныне Стерлитамакский филиал БашГУ), где прошел путь от старшего преподавателя до заместителя декана факультета начального обучения по учебной работе. С 1977 года он являлся заведующим кафедрой педагогики и методики начального обучения, с 1990 года руководил кафедрой башкирской и русской филологии и методики преподавания. С 1998 года одновременно работал заведующим отделом социальных и гуманитарных наук института прикладных исследований Стерлитамакского филиала Академии наук РБ и заведующим лабораторией башкирской филологии. В 2000 году Карим Гайсеевич был избран профессором.

Карим Ишбаев выступил инициатором создания комплексного вузовского учебника «Современный башкирский язык», который увидел свет в 1986 году и был рекомендован Министерством просвещения РСФСР для факультетов начальных классов педагогических институтов. Для этого учебника им были написаны разделы «Фонетика и филология», «Орфоэпия», «Графика», «Орфография», «Словообразование» и «Глагол».

Со второй половины 80-х прошлого столетия ученый стал активно разрабатывать очень сложное направление — словообразование. Результатом его плодотворной работы явились издание монографии «Словообразование башкирского языка» в 1994 году и защита докторской диссертации на тему: «Проблемы словообразовательной системы башкирского языка» в 1996 году.

Впервые в истории башкирского языкознания Каримом Ишбаевым были введены в научный оборот термины «морфема», «словообразовательное значение», «словообразовательный тип», «словообразовательное гнездо», «морфонема» и другие. Это привело к выделению новых направлений в башкирском языкознании, таких как морфемика, морфонология и историческое словообразование.

Только за последние годы увидели свет монографии профессора Ишбаева (часть в соавторстве) «Морфонология башкирского языка», «Башкирский язык. Морфемика. Словообразование», «Имя прилагательное в башкирском языке», «Словообразовательная парадигма частей речи в башкирском языке», научно-справочные издания «Словарь паронимов современного башкирского языка», «Словообразовательный словарь башкирского языка», «Русско-башкирский и башкирско-русский словарь морфемно-словообразовательных терминов», сборник научных статей «Вопросы башкирского и сопоставительного языкознания» и другие работы.

Карим Ишбаев является автором около 150 опубликованных научных трудов, монографий, учебников и учебных пособий, словарей и учебных программ, посвященных актуальным проблемам лексикологии, фонологии, морфонологии, словообразования и морфологии башкирского языка.

Карим Гайсеевич снискал славу авторитетного специалиста в области башкирской филологии, внес значительный вклад в подготовку учительских и научных кадров для учебных заведений Башкортостана и регионов России. Он зарекомендовал себя высокопрофессиональным лектором, читая курсы «Введение в башкирское языкознание», «Историческая грамматика башкирского языка», «Современный башкирский язык». Профессор руководил семинаром «Словообразование башкирского языка» и студенческим научным кружком по проблемам исторической грамматики башкирского языка. Он являлся редактором и рецензентом монографий, учебных пособий и научных сборников, выступал в качестве оппонента при защите кандидатских и докторских диссертаций, входил в диссертационные советы, являлся председателем государственных аттестационных комиссий ряда вузов и колледжей.

Карим Гайсеевич входил в состав отделения социальных и гуманитарных наук Академии наук Башкортостана, много лет являлся членом редколлегии академического журнала «Вопросы востоковедения». Он часто выступал с докладами на международных, всероссийских и республиканских научно-практических конференциях, приглашался для чтения спецкурсов в Оренбургский госпедуниверситет, Салаватский педагогический колледж, другие учебные заведения. Под руководством Карима Гайсеевича были защищены одна докторская и более десяти кандидатских диссертаций.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность Карим Ишбаев награждался орденом Дружбы народов (1987). Ему присвоены почетные звания заслуженного учителя и заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан, заслуженного деятеля науки и почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации. Он являлся лауреатом академической премии им. М. Уметбаева.

Карим Ишбаев трудился до последнего дня жизни. Скончался он 15 марта 2015 года, на 79-м году жизни, и похоронен в родном селе.