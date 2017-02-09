Коммунальные службы Башкирии готовы к аномально низким температурам - ЖКХ

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Вопросы прохождения отопительного сезона в регионах Приволжского федерального округа 2016-2017 годов обсудили накануне в Йошкар-Оле на совещании, которое провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Андрей Чибис отметил, что «в связи с аномально низкими температурами, установившимися этой зимой во многих регионах России, теме отопительного сезона отводится особая роль. Наша задача — очень чутко реагировать на все риски», сообщает пресс-служба ГФИ.

По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана, объекты ЖКХ региона готовы к сильным морозам. Как сообщили в ведомстве, на случаи аварий организации жилищно-коммунального комплекса полностью укомплектованы ремонтным персоналом, имеют аварийно-восстановительные бригады и необходимую специализированную технику. В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тысяч тонн, в том числе коммунальными предприятиями — 37 тысяч тонн. 160 предприятий на объектах коммунальной инфраструктуры имеют 128 единиц передвижных резервных источников электроснабжения и 63 единицы стационарных источников электроснабжения, что полностью обеспечивает объекты коммунального хозяйства резервными источниками электроснабжения.

На совещании также отметили, что среди регионов Приволжья больше всего нарушений было зафиксировано в Республике Марий Эл. Как пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, в результате инспекции объектов теплоснабжения республики зафиксированы факты предоставления регионом недостоверных данных и недобросовестной подготовки к зиме.

«Запасов топлива в котельных хватит буквально на несколько дней, при этом тот уголь, который мы увидели, похож скорее на труху, чем на качественное горючее — при этом цена, по которой его приобрели, выше, чем в соседнем регионе. Котельные изношенные, обслуживаются ненадлежащим образом, документация не соответствует регламентам, режимных карт нет. При температурах до -20 ситуацию можно назвать критической», – прозвучало на совещании.