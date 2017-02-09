В Уфе назначен главный редактор журнала «Ватандаш»

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УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе назначен главный редактор республиканского журнала «Ватандаш». Редакцию возглавила Рашида Магадеева.

Магадеева Рашида Рафкатовна — журналист, заслуженный работник печати и массовой информации РБ, член Союза журналистов, кандидат филологических наук. После окончания МГУ заведовала отделом газеты «Башкортостан пионеры». С 1990 заведовала отделом газеты «Йэшлек», с 1991 была заместителем главного редактора газеты «Йэшлек». С 2001 — главный редактор газеты «Аҙна» («Неделя», Уфа), с 2006 — главный редактор студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан». Автор серии научно-популярных статей об истории молодежной печати в РБ, книг сказок для детей. Лауреат премии им. Ш. Худайбердина. Руководитель проекта «Региональный диктант по башкирскому языку». В Агентстве по печати и СМИ РБ заведовала сектором электронных СМИ. С 2016 года — заведующая кафедрой журналистики в БашГУ.

«Ватандаш» — общественно-политический, научно-популярный и художественный журнал. Основан в 1996 году. Тексты печатаются на башкирском, русском и английском языках.