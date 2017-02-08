В Уфе спецтехника совершает в среднем 2000 рейсов в сутки на снежные полигоны Фото: Ксения Калинина В Уфе спецтехника совершает в среднем 2000 рейсов в сутки на снежные полигоны Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе укомплектованность жилищных предприятий работниками по итогам 2016 года составила всего 48 процентов, из них дворников — 37 процентов, сообщает РБК-Уфа. При штатной численности 2592 человек фактически работают 954 дворника.

Основная причина нежелания идти в ЖКХ — низкие доходы. Заработная плата одной ставки дворника составляет всего 6200 рублей, тем не менее за пять лет, с 2011 по 2016, доходы дворников выросли на 51 процент — с 9789 до 14 795 рублей. В первую очередь это связано с тем, что дворники оформляются на 2-2,5 ставки.

Минимизировать применение ручного труда городу помогает использование малогабаритной техники. Ее маневренность, малые габариты, способность выполнять погрузочные работы, складирование снега позволяют оперативно производить очистку территории в ограниченных пространствах, недоступных для больших снегоуборочных машин. В настоящее время городу необходимо закупить еще 40 погрузчиков типа МКСМ, восемь снегоочистителей с передним шнекоротором, по четыре фронтальных погрузчика на базе «Амкодор» и Komatsu. Заявку город передал в министерство ЖКХ республики.

Что касается коммунальных служб, отвечающих за расчистку автомобильных дорог, здесь ситуация более грустная. Из необходимых по нормативу 1288 единиц в наличии у города только 410. По данным администрации Уфы, в сутки спецтехника совершает в среднем 2000 рейсов на снежные полигоны. С начала сезона из города вывезено более 1,5 млн кубометров снега (данные на конец января). За первые семь дней февраля в Уфе выпало 18 мм осадков — это практически половина месячной нормы. Больше всего не хватает плужно-щеточных снегоочистителей (215 единиц), распределителей технологических материалов (213), подметально-уборочных машин (194 единиц), а также роторных снегоочистителей, снегопогрузчиков, автогрейдеров, погрузчиков, автомобилей для вывоза снега, бульдозеров.