Курс фонетики русского языка сократят в пользу диктантов и устной речи Фото: Олег Яровиков Курс фонетики русского языка сократят в пользу диктантов и устной речи Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В ближайшее время раздел «Фонетика» в программе по русскому языку в младших классах может быть существенно сокращен. Умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках не вошло в требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Освободившиеся часы будут направлены на развитие у учеников навыков устной и письменной речи, сообщают «Известия».

Ранее Минобрнауки утвердило ФГОС для младших и 5-6 классов, сейчас разрабатываются стандарты для средней школы и выпускных классов. Однако нынешний министр Ольга Васильева пришла к выводу, что уже принятые стандарты очень неконкретны, и поручила детализировать требования.

«Одна из центральных задач в общем образовании, над которой сейчас работает министерство, — наполнение ФГОС содержанием. Это необходимо для четкого понимания того, что должен знать и уметь ребенок по каждому предмету в конце каждого класса, — пояснили изданию в пресс-службе Минобрнауки. — По итогам этой работы будут подготовлены проекты приказов по внесению изменений в ФГОС общего образования».

Рабочие группы по каждому из предметов с осени прошлого года разрабатывают конкретные требования к знаниям учеников. И в некоторых вопросах эксперты уже пришли к согласию. В частности, представители рабочей группы по русскому языку считают, что от учеников не требуется умение проводить фонетический анализ слов.

Речь идет о тех предметных результатах, о том минимуме знаний и навыков, которые ребенок должен продемонстрировать по окончании начальной школы, отмечают эксперты. В частности, ребенок должен различать звуки и буквы, понимать, что буква — это графическое обозначение звука. Он должен уметь охарактеризовать звуки русского языка: ударные и безударные гласные, твердые и мягкие согласные. Умение писать транскрипцию в этих предметных требованиях не предусматривается.

После составления перечня детализированных результатов рабочая группа направит их в Минобрнауки. Утверждение результатов повлечет за собой последующие шаги — в частности, речь пойдет о корректировке учебных программ.