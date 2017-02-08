В Уфе откроется представительство Национальной компании «Интурист»

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Официальное представительство Национальной туристической компании «Интурист» откроется в Уфе уже в марте. Об этом на Региональном туристическом форуме в столице Башкортостана сообщил директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин.

«Наша компания работает на рынке уже 88 лет. У нас достаточно серьезные планы по работе с республикой. Уверены, что здесь можно эффективно вести бизнес и с точки зрения приема иностранцев, и с точки зрения развития внутреннего и выездного туризма», — отметил представитель «Интуриста».

По его словам, несмотря на отсутствие в Башкортостане собственного офиса, 2016 год показал хорошие результаты, и поэтому было принято решение открыть здесь свое представительство.

Как сообщало агентство «Башинформ», 8 февраля в Уфе подписано соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма между Башкортостаном и Национальной туристической компанией «Интурист». Основная задача соглашения — содействовать отправке туристов в Башкортостан, как с внутреннего рынка, так и с международных направлений.