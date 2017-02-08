В Башкирии Гострудинспекция вернула долги по зарплате 18 тысячам работников Фото: Олег Яровиков





В Башкирии Гострудинспекция вернула долги по зарплате 18 тысячам работников Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Гострудинспекция РБ помогла вернуть долги по зарплате 18 тысячам жителей республики на общую сумму 527 млн рублей. Об этом руководитель ведомства Татьяна Астрелина сообщила на брифинге в агентстве «Башинформ». «Но мы не гордимся этой цифрой, так как в таком благополучном регионе вообще не должно быть подобных проблем», — отметила она. Как пояснила руководитель Гострудинспекции, в стране нет закона, обязывающего предприятия отчитываться о задолженности по зарплате. Приблизительная статистика складывается из разных источников. Так, по данным ведомства, на 1 января 2017 года долг по зарплате составляет 367 млн рублей. Региональное управление Росреестра дает цифры по зарплатным долгам предприятий-банкротов — 400 млн рублей. С учетом невыявленных долгов цифра по республике может составлять до 1 млрд рублей.

Из них две трети приходится на организации-банкроты, треть — на действующие предприятия. Самые крупные должники по зарплате среди банкротов: Октябрьский «Системнефтегаз»— более 20 млн рублей; уфимский «Энерготехсервис» — 50 млн; Ишимбайский машиностроительный завод — свыше 30 млн; Башкирский текстильный комбинат в Туймазинском районе — 19 млн рублей. Среди работающих организаций антирейтинг возглавляют Амзинский лесокомбинат, правопреемник Ишимбайского машиностроительного завода, учхоз «Миловское». По факту невыплаты зарплаты работникам последнего возбуждено уголовное дело. В ходе доследственной проверки руководство сократило задолженность с 5 млн до 1,2 млн рублей. В этом же списке спорткомплекс «Динамо», сотрудники которого жаловались на невыплату в прошлом году и продолжают говорить об этом же в текущем, сообщила Татьяна Астрелина.

«Задолженность по зарплате возникает не только в субъектах частного бизнеса, но и в государственных и муниципальных предприятиях, — указала руководитель Гострудинспекции РБ. — В 2016 году было 17 таких предприятий с общей задолженностью около 100 млн рублей, в основном это лесхозы. В числе должников также типография имени Дзержинского, признанная банкротом, и кумертауское МУП «Стройзаказчик», которое погасило основную часть задолженности».

По данным Минтруда республики, по сравнению с 2015 годом просроченная задолженность по заработной плате в регионе уменьшилась в 2,7 раза.