Стало известно, сколько путевок в Крым получила Башкирская курортная контора Фото: Книжная палата РБ Стало известно, сколько путевок в Крым получила Башкирская курортная контора Фото: Книжная палата РБ

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Башкирская курортная контора получила сотни путевок и курсовок в санатории Крыма и Кавказа, сообщает газета «Красная Башкирия» в январе 1937 года. В тематической подборке издания — о насыщенной культурно-спортивной жизни и интересных кинопремьерах. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Год «большого террора» в Башкирии начался с интересных кинопремьер. В середине января 1937 года в уфимском кинотеатре «Яналиф» зрителей ожидала премьера спортивной комедии «Вратарь», сообщается в газетной подборке, посвященной досугу. Черно-белая картина была снята по мотивам романа Льва Кассиля в 1936 году и рассказывала о простом советском парне, который из перевозчика арбузов стал знаменитым футбольным вратарем. Любители документального кино могли посмотреть новый звуковой фильм «Ударом на удар». Лента посвящена крупным военным учениям, проведенным осенью 1936 года у западных границ Советского Союза.

Для жителей республики, желающих отдохнуть на море, «Башкирской курортной конторой получены 173 платных путевки, в том числе 69 путевок на курорты Крыма и 104 путевки на курорты Кавказа — в Кисловодск, Мацесту, Ессентуки и Серноводск», информирует издание. Кроме санаторных путевок, имелось много курсовок на Кавказ. Этот документ давал право на прохождение курса лечения в санатории без проживания.

Студенты башкирских вузов в свободное от учебы время совершали многокилометровые лыжные походы. Газета сообщает, что «группа студентов высшей коммунистической сельскохозяйственной школы вышла в лыжный поход по маршруту Уфа — Ишимбаево». Зимний маршрут был проложен через населенные пункты Камышлы, Кармаскалы, Табынск. Примечательно, что общая протяженность пути составляла 360 километров.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.