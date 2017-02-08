Газета «Истоки»: В ожидании рок-волны
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.
В шестом номере газеты «Истоки» Марианна Давлетова делится впечатлениями о посещении цирка Никулина. О посредственном представлении и несоответствии возрастным ограничениям материал в рубрике «Мысли вслух».
О рок-музыке на фестивале «Крещенские морозы-2017» рассказывает Галарина в материале «В ожидании рок-волны».
Трудностям перевода башкирского эпоса «Урал-батыр» на иврит посвящен материал Равиля Садыковка в рубрике «Культурный феномен».
Раздел «Поэзия» представлен стихами Равиля Бикбаева в переводе Айдара Хусаинова.
В разделе «Проза» печатается заключительная часть повести Марии Ларкиной «Утопая в лицах».
В статье «Дом для человека» Светлана Гафурова беседует с Альфредом Файзуллиным об экологически чистом жилище.