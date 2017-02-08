В Татарстане пройдет День башкирского языка

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Доме дружбы народов Нижнекамска (Татарстан) пройдет День башкирского языка «Звучит курай». Традиционное мероприятие состоится 10 февраля и будет приурочено к Декаде родного языка. Об этом сообщил председатель Курултая башкир Татарстана Гали Хасанов.

В празднике примут участие руководители национальных диаспор, писатели, школьные учителя, студенты. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся башкирского языка и культуры, национального инструмента курая. Будет демонстрироваться национальный костюм, прозвучат башкирские стихи и песни. Начало в 14.00.