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8 февраля Среда

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В Татарстане пройдет День башкирского языка

КУЛЬТУРА

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Доме дружбы народов Нижнекамска (Татарстан) пройдет День башкирского языка «Звучит курай». Традиционное мероприятие состоится 10 февраля и будет приурочено к Декаде родного языка. Об этом сообщил председатель Курултая башкир Татарстана Гали Хасанов.

В празднике примут участие руководители национальных диаспор, писатели, школьные учителя, студенты. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся башкирского языка и культуры, национального инструмента курая. Будет демонстрироваться национальный костюм, прозвучат башкирские стихи и песни. Начало в 14.00.

Теги: башкирский язык
 
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