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8 февраля Среда

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В двух районах Уфы 9 февраля отключат воду

ОБЩЕСТВО

В двух районах Уфы 9 февраля отключат воду Фото: Ксения Калинина

В двух районах Уфы 9 февраля отключат воду Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» из-за проведения ремонтных работ 9 февраля временно отключит подачу холодной воды в двух районах башкирской столицы.

В Калининском районе завтра с 10 до 17 часов без холодной воды останутся жители домов на ул. Ферина 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1.

В Демском районе с 13 до 17 часов отключат холодную воду на ул. Правды, 11, 13; Дагестанская, 5; Левитана, 3, 5, 7, 7а, 7/1, 9, 9а и Таллинская, 4.

Теги: Уфаводоканал,график отключения воды
 
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