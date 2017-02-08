В Уфе стали известны средние цены на бензин Фото: Олег Яровиков В Уфе стали известны средние цены на бензин Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе.

Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга на 6 февраля, дизельное топливо на уфимских АЗС стоило в среднем 38,28 рубля за литр. Для сравнения: годом ранее, а точнее, 8 февраля 2016 года его можно было приобрести в башкирской столице на 6,5 процента дешевле.

Бензин марки А-76 (АИ-80) подорожал за год в Уфе на 5,7 процента и достиг 33,60 рубля за литр.

Максимальный рост в цене (на 7,1 процента) за это же время показал бензин марки АИ-92, который сегодня стоит в среднем 35,33 рубля за литр.

Бензин марки АИ-95 и выше за год поднялся в цене на пять процентов и достиг планки в 38,60 рубля за литр.