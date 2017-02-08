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8 февраля Среда

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В Уфе ожидаются 30-градусные морозы

ОБЩЕСТВО

В Уфе ожидаются 30-градусные морозы Фото: Олег Яровиков

В Уфе ожидаются 30-градусные морозы Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе с 9 по 11 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -33 градусов, днем до -22, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Служба спасения 112» рекомендует воздержаться от дальних поездок. «Если же отменить поездку невозможно, одевайтесь по погоде. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения. Дома следует соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, печного оборудования, старайтесь не перегружать электросеть», — советуют спасатели.

Теги: погода,Башгидромет
 
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