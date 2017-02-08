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8 февраля Среда

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Фильм киностудии «Башкортостан» «Ловец ветра» покажут в Венгрии

КУЛЬТУРА

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фильм киностудии «Башкортостан» «Ловец ветра» покажут в столице Венгрии. 22 февраля показ работы из Башкортостана завершит Дни кино российских регионов в Будапеште.

«Ловец ветра» — полнометражный художественный фильм режиссера Айсыуака Юмагулова 2008 года. В лирической комедии о приключениях деревенского жителя в огромном мегаполисе одну из главных ролей исполнил популярный российский актер Марат Башаров.

Инициатор акции — киновед и кинокритик Иван Форгач, бывший председателем жюри кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе. Программа показов составлена известным режиссером и телеведущим Василием Антиповым, в нее вошли фильмы из девяти субъектов РФ. Каждый показ предваряется вступительным словом. Организаторы форума и этнологи из Академии наук знакомят зрителей с культурой и историей народа, представленными в фильме.

Теги: кино
 
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