Фильм киностудии «Башкортостан» «Ловец ветра» покажут в Венгрии
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Фильм киностудии «Башкортостан» «Ловец ветра» покажут в столице Венгрии. 22 февраля показ работы из Башкортостана завершит Дни кино российских регионов в Будапеште.
«Ловец ветра» — полнометражный художественный фильм режиссера Айсыуака Юмагулова 2008 года. В лирической комедии о приключениях деревенского жителя в огромном мегаполисе одну из главных ролей исполнил популярный российский актер Марат Башаров.
Инициатор акции — киновед и кинокритик Иван Форгач, бывший председателем жюри кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе. Программа показов составлена известным режиссером и телеведущим Василием Антиповым, в нее вошли фильмы из девяти субъектов РФ. Каждый показ предваряется вступительным словом. Организаторы форума и этнологи из Академии наук знакомят зрителей с культурой и историей народа, представленными в фильме.