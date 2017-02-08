Жительница Уфы решила открыть детский сад для детей-аллергиков Фото: Андрей Старостин Жительница Уфы решила открыть детский сад для детей-аллергиков Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимка Анастасия Лапшина готовит к открытию в центре столицы центр по присмотру и уходу за детьми с особенностями питания «К.Е.Д.Р», где малышам будут готовить блюда без аллергенов. Свой проект социальный предприниматель защитила в программе «Акселератор социальных проектов», направленной на развитие социального бизнеса в регионе и инициированной Центром инноваций социальной сферы РБ.

«Поводом для открытия необычного детсада с особенностями питания послужила аллергия, обнаруженная еще в младенчестве у старшего сына на все продукты. Медицина моему ребенку не помогла, и лишь с помощью здорового питания этот диагноз удалось снять. С годами я сама перешла на вегетарианство. Появились единомышленники, неравнодушные к естественному развитию и нравственному воспитанию детей, активные приверженцы здорового образа жизни. Мою идею открыть детский сад для детей-аллергиков в Акселераторе социальных проектов немного опустили на землю, научили адекватно оценивать возможности и потребности», — рассказала Анастасия Лапшина.

Детское учреждение решено создать в форме кооператива, центр по присмотру уходу за детьми планируется открыть в ближайшие 1-2 месяца в квартирных условиях. В дальнейшем по мере потребности в дополнительных занятиях создатели намерены арендовать офисное помещение.

«Для питания детей нами разработано два варианта меню, одно — более лояльное, где представлены молочные и мучные продукты, натуральные сладости. Есть строгое меню, где отсутствует даже пшеница, сахар заменяется на сок агавы, виноградный сироп, изредка тростниковый нерафинированый сахар. Рассматривается вариант питания для детей-вегетарианцев и безмолочное меню, всё будет подбираться индивидуально. Для желающих будут проводиться дополнительные кружки. Наряду с воспитателями-женщинами занятия будут проводить и мужчины, в основном для мальчиков. Будем вести развивающие занятия для детей до трех лет. У нас есть свой подход по подготовке к школе, разработанная авторская методика, основанная на типах интеллекта ребенка, близка нам и вальдорфская педагогика».

«Мы не ставим целью заработок, главная идея — открыть большой центр, в котором кроме кооперативного детсада для наших детей, велась бы просветительская работа и для родителей. Сейчас существует сильный перекос в сторону интеллектуального развития детей в ущерб нравственному. К сожалению, многие родители сами являются негативным примером для своих детей. Наше желание сейчас — больше общаться с родителями, чтобы они начали видеть, как можно изменить к лучшему себя и окружающий мир».