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8 февраля Среда

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Предпринимателей Уфы бесплатно проконсультируют по налогообложению

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Предпринимателей Уфы бесплатно проконсультируют по налогообложению Фото: Администрация г. Уфы

Предпринимателей Уфы бесплатно проконсультируют по налогообложению Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Союз предпринимателей Уфы приглашает 9 февраля представителей малого и среднего бизнеса на индивидуальную консультацию «Учитываем все плюсы и минусы при выборе системы налогообложения».

Консультация проводится бесплатно, по предварительной регистрации.

Получить более подробную информацию можно на сайте администрации Уфы.

Теги: предприниматели,консультации
 
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