Предпринимателей Уфы бесплатно проконсультируют по налогообложению Фото: Администрация г. Уфы
Предпринимателей Уфы бесплатно проконсультируют по налогообложению
Предпринимателей Уфы бесплатно проконсультируют по налогообложению Фото: Администрация г. Уфы
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Союз предпринимателей Уфы приглашает 9 февраля представителей малого и среднего бизнеса на индивидуальную консультацию «Учитываем все плюсы и минусы при выборе системы налогообложения».
Консультация проводится бесплатно, по предварительной регистрации.
Получить более подробную информацию можно на сайте администрации Уфы.