МегаФон усиливает сигнал интернета 4G

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Оптимизация и развитие скоростной сети четвертого поколения остается одним из приоритетных направлений в деятельности МегаФона. Спрос на услугу скоростной передачи данных растет. В этом году оператор ведет работу по расширению покрытия и качества сигнала действующего оборудования за счет нового диапазона частот.

Частью проекта развития сети 4G МегаФона в регионе является модернизация существующих базовых станций. Речь идет об установке к действующему оборудованию передатчиков с более широкой зоной покрытия, работающих в диапазоне частот 1800 МГц. Первым городом, в котором проведена такая модернизация стал Стерлитамак, где в январе запущен дополнительный радиус покрытия скоростного мобильного интернета. Кроме того, благодаря высокой проникающей способности частот диапазона 1800 МГц, обеспечивается лучший прием сигнала мобильного телефона в закрытых помещениях.

«Число абонентов, выходящих с мобильных устройств в интернет на скоростях 4G, растет очень быстрыми темпами. Поэтому обеспечение качественным и скоростным доступом в сеть является для нас одним из приоритетов. В прошлом году мы первыми из операторов предоставили уфимцам возможность пользоваться сверхскоростной сетью LTE-Advanced. А теперь модернизировали сеть 4G в Стерлитамаке – во втором по численности городе республики, сделав ее доступной на большей территории, в том числе в тех помещениях, где прежде был затруднен качественный прием сигнала», – комментирует директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

Технологию четвертого поколения поддерживает половина всех базовых станций республики. Сейчас высокоскоростной 4G-доступ от оператора доступен более 60% жителей Башкортостана.