Башкирия получит из федеральной казны 773,4 млн рублей на новые места в школах Фото: Олег Яровиков Башкирия получит из федеральной казны 773,4 млн рублей на новые места в школах Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В 2017 году Башкортостан получит из федеральной казны 773,4 миллиона рублей в качестве субсидий на софинансирование мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Эти средства будут направлены на финансирование работ по завершению строительства уфимских школ в микрорайонах «Дема-8» и «Колгуевский».

Как сообщается на сайте Правительства РФ, субсидии в размере 25 млрд рублей распределены между бюджетами 57 субъектов страны. Субсидии направляются на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Деньги направят в рамках федеральной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.