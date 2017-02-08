Он призывал любить и беречь богатства природы (К 100-летию со дня рождения профессора Ивана Заянчковского)

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 100 лет Ивану Заянчковскому — видному ученому, биологу и зоологу, врачу и писателю-натуралисту, оставшемуся в памяти современников как горячий сторонник любви ко всему живому. Он не является уроженцем Башкортостана, однако значительная часть его жизни прошла в нашей республике, именно здесь получил он широкую славу и известность.

Иван Филиппович Заянчковский родился в городе Руде Киевской губернии России 8 февраля 1917 года.

Он прожил красивую, долгую и плодотворную жизнь. Перед самой войной, в 1941 году, окончил Воронежский государственный университет. В 1948 году получил еще одно высшее образование в Узбекском сельскохозяйственном институте, приобретя специальность ветеринарного врача.

В последующие годы вся жизнь Ивана Заянчковского была посвящена служению выбранному делу. Он трудился ветврачом в Самарканде и Донбассе, заведующим кафедрой акушерства Троицкого ветеринарного института, заведовал кафедрой ветеринарии, зоогигиены и зоологии в Рязанском сельскохозяйственном институте. Он защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором. В 1964 году Иван Филиппович начал работать заведующим кафедрой акушерства и хирургии Башкирского сельскохозяйственного института, которой успешно руководил более тридцати лет.

Именно в Уфе раскрылся многогранный талант ученого, здесь Иван Заянчковский стал заслуженным деятелем науки Башкирской АССР, заслуженным деятелем науки РСФСР, почетным академиком Академии наук Республики Башкортостан. Основными направлениями его научной деятельности стали зоология, этиология, ветеринарное акушерство, искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Одним из первых в СССР он занялся разработкой вопросов профессиональной этики в ветеринарии. Иван Филиппович принимал самое деятельное участие в подготовке и издании республиканской «Красной книги» в 1983 и 1987 годах. По его инициативе при кафедре акушерства Башкирского аграрного университета создан учебно-научный музей.

Иван Заянчковский является автором более 300 научных работ, в том числе пяти монографий. Он стал известным популяризатором науки, им написано более 40 научно-популярных книг. Работы Ивана Заянчковского издавались на 21 языке в СССР и в других странах. Несколько раз он становился лауреатом всесоюзных и всероссийских конкурсов на лучшие научно-популярные книги. Так, на Всесоюзном конкурсе его книга «Враги наших врагов» была удостоена первой премии.

В своих многочисленных статьях, опубликованных в республиканских газетах и журналах, Иван Филиппович неутомимо призывал защищать и приумножать богатства природы, проявлять заботу об их бережном использовании и охране.

Судьба связала его с Уфой не случайно. В конце 30-х годов прошлого столетия на окраине Уфы находилась «Опытная шелкостанция», где занимались разведением гусениц бабочек тутового шелкопряда с целью получения коконов. Агрономом в этом хозяйстве работал Павел Филиппович Заянчковский. Летом 1938 года на время летних каникул к нему приехал из Воронежа младший брат Иван Заянчковский — студент. Тогда же здесь, в Уфе, оказалась и гостившая у своих родителей студентка Томского мукомольно-элеваторного института Валентина Иванушкина. Молодые люди случайно познакомились и полюбили друг друга. Когда в начале лета 1941 года с дипломом биолога-зоолога Иван Филиппович по распределению оказался в Самарканде, вместе с ним туда приехала и Валентина, которая стала главным инженером, а потом и директором самаркандской базы «Заготзерно». А уже значительно позже супруга уговорила его переехать на родину своих родителей. Валентина Ивановна многие годы была не только подругой жизни Ивана Филипповича, но и верной и надежной помощницей, критиком и первой читательницей его книг.

Скончался Иван Заянчковский 24 мая 2010 года на 94-м году жизни, и похоронен в Уфе.