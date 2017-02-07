УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе разработали план работы Общественного совета по улучшению инвестклимата на первое полугодие 2017 года. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития РБ, запланировано рассмотрение вопросов, касающихся регулирования земельных и имущественных отношений в рамках предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создания ТОСЭР в республике, развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, совершенствования механизмов поддержки инвестиционной деятельности северо-восточных районов региона.

Отдельное внимание будет уделено направлениям развития проектов государственно-частного партнерства, а также взаимодействию с Фондом развития моногородов в части развития монопрофильных муниципальных образований.

В рамках реализации мероприятий по внедрению 12 целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестпривлекательности субъектов РФ, разработанных Агентством стратегических инициатив, в Башкортостане планируется внести изменения в состав Общественного совета в соответствии с требованиями к целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона».