В Башкирии более двух тысяч квартир переведут на индивидуальную систему отопления Фото: Правительство РБ В Башкирии более двух тысяч квартир переведут на индивидуальную систему отопления Фото: Правительство РБ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане в этом году планируется перевести на индивидуальное газовое отопление 2230 квартир и построить 20 блочных котельных. Об этом сообщил на заседании в Правительстве республики министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Афонин.

По его словам, за два последних года проект перевода многоквартирных домов на индивидуальную систему отопления реализован в 18 населенных пунктах. В общей сложности на индивидуальное газовое отопление переведено порядка 2,7 тысяч квартир, построено 20 блочных котельных. Выведены из эксплуатации 16 неэффективных котельных и 54 км ветхих тепловых сетей. Произведена полная замена систем внутридомового отопления и газоснабжения.

Как отметил министр, программа по переводу квартир на индивидуальную систему отопления, рассчитанная до 2021 года, вызвала большой интерес со стороны населения и муниципалитетов. И это неудивительно, поскольку переход на поквартирную систему отопления позволяет значительно снизить размер платы населения за коммунальные услуги. Кроме того, снижаются расходы бюджета на реконструкцию существующих систем теплоснабжения, повышается их надежность и комфортность проживания граждан.

Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов поддержал реализацию программы по переводу квартир на индивидуальную систему отопления.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона рекомендовано подробно информировать о результатах проведенной работы и вести прямой диалог с населением, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.