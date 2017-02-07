В Уфе к 85-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова готовится комплекс мероприятий

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе готовятся отметить 85-летие народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Памятное мероприятие пройдет 10 февраля в отделе башкирской литературы и краеведения Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди. Соорганизаторами являются Национальный литературный музей РБ и Союз писателей РБ. Планируется участие известных башкирских поэтов, писателей, эстрадных исполнителей — MC Баш, Артура Кабирова, группы «Дан» (руководитель Тимур Юсупов). Начало мероприятия в 14.00.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РБ, также будут подготовлены специальные тематические выставки. На книжной выставке будут представлены книги Рами Гарипова, в числе которых — первый сборник поэта «Йөрүҙән», изданный в 1954 году. Эту книгу стихов поэт выпустил, будучи студентом Литературного института им. М. Горького. Гости смогут ознакомиться с лирическим сборником «Таш сәскә» 1958 года выпуска и дневниками поэта. Вниманию посетителей будут представлены книги и монографии, посвященные творчеству и жизни Рами Гарипова, воспоминания, записи и различные материалы о поэте в периодической печати в разные годы.

Передвижную выставку «Заман ярып үтте йөрәкте» к юбилею поэта предложит Национальный литературный музей РБ. На ней будут представлены фотографии, записные книжки, письма, книги с автографами поэта, портрет Рами Гарипова работы художника Р. Абдуллина из фондов музея.

12 февраля Союз писателей организует литературную акцию «85 шагов к Рами Гарипову».

14 февраля в Башкирском театре им. М. Гафури будет показан спектакль «Февраль. Буран…» (Зухра Буракаева, режиссер Хурматулла Утяшев). Постановка в жанре «путешествие в мир поэта» была создана к 80-летию Рами Гарипова.

28 февраля музыкально-поэтический вечер «Всё в сердце умещается моем…» состоится в Башкирской государственной филармонии. В проекте филармонии прозвучат романсы, песни и хоровые сочинения, новые музыкальные произведения на стихи Рами Гарипова в исполнении народных артистов РБ Вахита Хызырова, Риммы Амангильдиной, заслуженной артистки РБ Сайды Ильясовой, Государственной академической хоровой капеллы РБ. Мастера разговорного жанра — народный артист РБ Александр Донгузов, Эльмира Юлдашева, Зульфир Басыров, Олеся Исламова прочтут его поэтические строки. Партию фортепиано исполнит заслуженная артистка РБ Индира Асадуллина, автор сценария и ведущая — Сайда Ильясова.

В интернете проходит Открытый республиканский видеоконкурс чтецов стихов народного поэта. Конкурсанты активно исполняют стихи Рами Гарипова и размещают видеозаписи на странице конкурса «ВКонтакте».

К юбилейной дате организована Всероссийская викторина по башкирскому языку и литературе, посвященная 85-летию со дня рождения поэта.