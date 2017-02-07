Башстат подсчитал, как менялось население республики в 2016 году Фото: Олег Яровиков Башстат подсчитал, как менялось население республики в 2016 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башстат подвел итог естественного и миграционного движения за 2016 год. В целом результат отрицательный — минус почти четыре тысячи человек. В минувшем году родилось 55 708 человек (на 5,6 процентов меньше, чем в 2015-м). Умерло за год 52 283 человека (меньше на 3,2 процента или на 1741 чел.). Число родившихся превысило число умерших на 6,6 процента (2015 — на 9,3).

Среди основных причин смерти в России по-прежнему лидируют болезни системы кровообращения — 47,7 процентов, по Башкортостану — 41,1. Высокой остается доля умерших от злокачественных и доброкачественных новообразований — 15,6 процента, по республике — 13,1. Смерть от внешних причин заняла долю 8,1 процента, по Башкортостану 9,8.

Объем миграционного потока за январь-декабрь 2016-го составил 301,8 тысячи случаев. Число выбывших за пределы республики составило 55 тысяч человек. Прибывших — 47,6 тысячи. Свыше 100 тысяч человек мигрировали внутри республики. По итогам января-декабря 2016 года общая миграционная убыль населения составила -7390 человек (в январе-декабре 2015-го убыль составляла -5927 человек).