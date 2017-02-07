Борцы из Башкирии отличились на международном мемориале Гуревича в Москве Фото: ИА "Башинформ" Борцы из Башкирии отличились на международном мемориале Гуревича в Москве Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Классики» из Башкортостана завоевали три медали на международном юношеском турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича.

В этом году участниками соревнований в Москве стали спортсмены 2000-2001 годов рождения в следующих весовых категориях: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, 120 кг.

Кроме сильнейших борцов из регионов России, за медали сражались спортсмены из Латвии, Эстонии, Белоруссии и многих других стран. Башкортостан представляли четыре спортсмена: Саид-Хусейн Бакаев (58 кг), Адлан Амриев (85), Арсанали Тонаев (85) и Руслан Садыков (76).

Золотую медаль получил Арсанали Тонаев. Обладателями бронзовых наград стали Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев.

Старший тренер кадетской сборной Башкортостана Дамир Ахмедзянов так оценил выступления спортсменов: «Больше всего удивил Арсанали Тонаев, который в финале выиграл у победителя первенства Европы Данила Андросова. Ранее соперник дважды наносил поражение Арсанали — на предыдущем турнире Гуревича и первенстве России. Также удался дебют в этой возрастной категории Саиду-Хусейну Бакаеву».

По итогам турнира три спортсмена из Башкортостана включены в юношескую сборную страны.