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В Башкирии за счет средств РАИП в 2016 году построено несколько больниц и фельдшерско-акушерских пунктов

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В Башкирии за счет средств РАИП в 2016 году построено несколько больниц и фельдшерско-акушерских пунктов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за счет средств РАИП в 2016 году построено несколько больниц и фельдшерско-акушерских пунктов Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Благодаря реализации Республиканской адресной инвестиционной программы в четырех районах Башкортостана в прошлом году появились новые больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщили в Минэкономразвития РБ, в Салавате ввели в эксплуатацию многофункциональную больницу. В том же году в Чишмах завершено строительство взрослой и детской поликлиник, рассчитанных на 400 и 200 посещений за смену, соответственно.

Кроме того, в регионе введены в эксплуатацию в 2016 году два фельдшерско-акушерских пункта. Один из них находится в деревне Киекбак Калтасинского района, другой — в селе Кадырово Илишевского района.

Всего в 2016 году за счет средств РАИП введено в эксплуатацию 99 различных объектов, включая учреждения образования, здравоохранения, культуры и коммунальной инфраструктуры.

Теги: РАИП,здравоохранение
 
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