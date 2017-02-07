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Учитель из Уфы награжден в Москве медалью «За службу образованию»

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Учитель русского языка и литературы 112-й школы Калининского района Уфы Сергей Попков награжден медалью Фонда имени Д.И. Менделеева «За службу образованию». Церемония вручения наград учителям России состоялась в Москве на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Менделеева. Медаль «За службу образованию» вручается работникам сферы образования, общественным деятелям за достижения высоких результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения, внедрение в образовательный процесс современных приемов и методов работы, активную творческую педагогическую и образовательную деятельность.

Сергей Попков трудится в 112-й школе с 2000 года, общий стаж его педагогической деятельности свыше 26 лет. Имеет звание «Учитель года-1999», в 2013 году он становился победителем конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», лауреат премии главы администрации Уфы за вклад в развитие и пропаганду государственных и родных языков Республики Башкортостан.

«Помимо преподавания предметных дисциплин, мы с коллегами занимаемся руководством научных работ учащихся. Наши ученики активно занимаются в самых различных направлениях, интересуются историей, краеведением, литературой, технологией. Интерес у них большой, уже есть множество достижений, учащиеся не раз становились победителями научных конкурсов российского и международного уровней, — рассказал Сергей Попков. — Именно поисковый отряд нашей школы первым обнаружил место на Курочкиной горе, где похоронены солдаты и офицеры, скончавшиеся от ран в уфимских эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны».

Теги: образование,награждение
 
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