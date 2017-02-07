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Студентам стало проще получить скидки на железнодорожные билеты

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Студентам стало проще получить скидки на железнодорожные билеты Фото: aex.ru

Студентам стало проще получить скидки на железнодорожные билеты Фото: aex.ru

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В РЖД упростили предоставление 25-процентной скидки для студентов в рамках программы «Бонус». Раньше студенту приходилось направлять заявку через профком, затем вуз передавал список в АО «ФПК». Сейчас студенты могут самостоятельно отправить запрос через форму обратной связи в личном кабинете на сайте программы «РЖД Бонус». К нему необходимо приложить скан справки, подтверждающей факт обучения, на бланке учебного заведения.

«ФПК» оставляет за собой право провести проверку подлинности предоставленной справки. Упрощенная схема присвоения скидки действует для обучающихся в возрасте от 16 до 25 лет, напомнили в башкирском отделении Куйбышевской железной дороги.

Теги: РЖД,билеты,скидки,студенты
 
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