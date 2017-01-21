Юные авиамоделисты Башкирии проведут первенство в классе «метательные модели» Фото: Олег Яровиков Юные авиамоделисты Башкирии проведут первенство в классе «метательные модели» Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Стерлитамаке 19 февраля пройдет Открытое лично-командное первенство Башкортостана по авиамоделизму среди учащихся в классе «метательные модели», посвященное 100-летию образования республики.

Организаторы первенства — Министерство образования РБ, Республиканский детский образовательный технопарк, комитет по физической культуре и спорту, отдел образования администрации Стерлитамака, городской Центр детского (юношеского) технического творчества, общество авиамоделистов.

Первенство проводится в возрастных категориях: младшие школьники до 13 лет; юноши до 18 лет. К участию допускаются также спортсмены без ограничения возраста, предъявившие спортивную медицинскую страховку. По окончании первенства будут подведены итоги в личном и командном зачете (командный зачет — младшая группа, старшая группа). Победители и призеры награждаются дипломами и кубками соответствующих степеней Министерства образования РБ. Команды-победители и призеры командных первенств награждаются дипломами. Тренеры-преподаватели, подготовившие победителей, награждаются дипломами Министерства образования РБ.

Показавшие лучшие результаты учащиеся будут отобраны в сборную команду республики в классе «метательные модели».

Консультации по вопросам организации и проведения первенства по телефонам: (3473) 24-75-18; 8-917-775-97-01.

Мероприятие пройдет в спортивном зале Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета по адресу: ул. Заводская, 6.