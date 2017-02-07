В Башкирской содовой компании прошла ярмарка вакансий Фото: пресс-служба БСК В Башкирской содовой компании прошла ярмарка вакансий Фото: пресс-служба БСК

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

На предприятии состоялась выездная ярмарка вакансий юго-восточного межрайонного центра занятости населения.

Основная цель выездной ярмарки — помощь и поддержка в трудоустройстве соискателей. БСК — крупнейшее предприятие Стерлитамака и одно из немногих, кто организует совместную работу с центром занятости.

«Наша цель проинформировать граждан, ищущих работу, о государственных услугах, которые оказывает служба занятости населения. Проведение выездных ярмарок позволяет наладить прямой контакт с работодателем: узнать о востребованных вакансиях, условиях работы и правилах приема. Большое количество людей обращаются к нам с желанием трудоустроиться именно в Башкирскую содовую компанию. Мы очень рады, что предприятие пошло нам навстречу и помогло организовать выездную ярмарку. Сегодня сюда пришли те соискатели, чей профиль, специальность и образование соответствуют требованиям, предъявляемым к работе на промышленном предприятии», — отметила главный инспектор ГКУ ЦЗН Елена Алалыкина.

«Я выпускник Стерлитамакского политехнического колледжа, проходил практику на предприятии, поэтому хорошо знаком с БСК, — делится впечатлениями Александр Федотов. — Работу я ищу впервые. Рассматриваю трудоустройство только в БСК, ведь это хороший старт для начала моей трудовой деятельности. Высокая зарплата, социальные гарантии, карьерный рост — все это очень важно для сегодняшней молодежи. От ярмарки вакансий жду только положительного опыта, от Башкирской содовой компании — приглашения на работу».

Благодаря совместной работе Башкирской содовой компании и центра занятости населения более двухсот человек смогли получить консультации по трудоустройству, оставить резюме и узнать об имеющихся вакансиях не только на БСК, но и на других промышленных предприятиях города.